'Fuat Avni' hesabı 'kullanıcıları'na müebbet hapis cezası

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında "FETÖ"nün İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 sanıklı davada hüküm açıklandı.

AA'nın haberine göre, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, "Fuat Avni" hesabının kullanıcıları arasında olduğu öne sürülen eski Başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar ayrıca "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Sanık Haşim Türker, "anayasal düzeni ihlale teşebbüse" yardımdan 16 yıl 6 ay, aynı suçtan sanık eski emniyet müdürü Akif Güngör ile eski mühendisler Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammet Serhat Al, Hamdi Özdere ve Hasan Demir de 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. "Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan sanık Eyüp Liste 10 yıl 6 ay, Gazi Topal, Murat Ahmetoğlu, Reşat Arıkan, Abdullah Öner 8 yıl 1 ay 15'er gün, Mahmut Orak, Nazmi Mert ve Yusuf Ziya Sarı 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi.