FT: Turizmdeki çöküş kur krizini etkileyecek

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT), koronavirüs salgını nedeniyle turizm sektöründeki çöküşün Türkiye'nin finansmanında boşluk yarattığını ve bu durumu bir kur krizinin izleyebileceğini öne sürdü.

Gazetede “Türkiye rezervleri yakarken Erdoğan ekonomiyi hızlı iyileştirme kumarı oynuyor” başlığıyla yayınlanan makalede, yabancı yatırımcıların 13 milyar dolarlık tahvil ve hisse senedi satarak Türkiye'den çıktığına dikkat çekildi. Türkiye'nin buna karşılık, ‘yönetilen dalgalı kur'a geçerek gayriresmi biçimde doların 6.85 TL olarak hedeflenmesi için on milyarlarca dolarlık rezervi yaktığı, ancak bunun TL'nin değer kaybını engelleyemediği kaydedildi.

FT'ye konu hakkında görüş veren uzmanlar, TL'nin değerini düşürmemek için piyasaya döviz pompalanarak ve ucuz kredi teşvikiyle Türkiye'nin cari açık sorununun büyüdüğüne dikkat çekiyor.

Société Générale Gelişmekte Olan Ülkeler Direktörü Phoenix Kalen, Türkiye'nin gelecekte küresel ekonomik şoklara karşı oldukça savunmasız kalacağı konusunda uyarıda bulundu.Kalen, ekonomiyi erken açma stratejisinin, turizm ve ihracatın çabuk toparlanamaması durumunda sürdürülemez olduğuna dikkat çekti.

Washington merkezli Dış İlişkiler Konseyi'nde akademisyen olan Brad Setser, Türkiye'nin yeni nesil bir gelişmekte olan ülkeler finansal krizinin eşiğinde olduğunu savunarak, “Bu gidişle hükümet kurları akışına bırakmak zorunda kalacak” yorumunu yaptı.