FT: Oxford ve AstraZeneca aşı deneylerine gelecek hafta yeniden başlayabilir

İngiliz Financial Times'ın aşı çalışmalarına katılan gönüllere dayandırdığı haberde, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın durdurulan klinik denemelerine gelecek hafta devam edebileceği belirtildi.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, klinik deneylerin üçüncü aşamasında bir katılımcıda "ciddi ve beklenmedik" yan etki görülmesi üzerine durduruldu.

NTV’nin aktardığına göre araştırmaya yakın bir kaynak, İngiltere'deki testlere katılan kişinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

AstraZeneca, hastalığın ne olduğunu açıklamadı. Ancak New York Times gazetesi, hastaneye kaldırılan kişide omurilik iltihabı görüldüğünü yazdı.