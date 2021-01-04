Friedrich Merz'den Türkiye için İngiltere modeli önerisi

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Alman politikacı Friedrich Merz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne daha sıkı bir şekilde bağlanması gerektiğini söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre 15-16 Ocak'ta yapılacak CDU kongresinde parti genel başkanlığına adaylığını koyan üç isimden biri olan Merz, "Türkiye gibi ülkelere tam üye olmadan AB iç pazarına katılım imkanı sağlayacak, genişletilmiş bir Avrupa ekonomik bölgesinin" hayata geçirilebileceğini kaydetti.

'Türkiye'nin üyelik perspektifi yok'

Funke Medya Grubu'na konuşan Merz, Türkiye için uzun vadede AB üyeliği perspektifi bulunmadığını belirterek üyelik seçeneğinin altındaki düzlemlerde her şey hakkında konuşulabileceğini söyledi. Merz, bu tür bir ilişkinin günün birinde Rusya için de bir perspektif olabileceğini kaydetti.

Friedrich Merz, Türkiye ile ilişkiler konusunda İngiltere ile yapılan ticaret anlaşmasının belli ölçüde örnek alınabileceğini belirtti. 2020 Ocak ayında AB'den resmen ayrılan Britanya, 1 Ocak 2021 itibarıyla AB iç pazarı ve gümrük birliğinden de çıkmıştı. Aylar süren pazarlıkların ardından Brüksel ve Londra arasında ticaret ve ortaklık anlaşması üzerinde uzlaşmaya varılmıştı. Anlaşma uyarınca Britanya ile AB arasında mal ticaretinde gümrük ve miktar kısıtlamaları olmayacak.

Merkel parti liderliğini 2018'de devretmişti

15-16 Ocak tarihlerinde düzenlenmesi planlanan dijital parti kongresinde Friedrich Merz'in dışında Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ve partinin dış politika sözcüsü Norbert Röttgen yarışacak.

Başbakan Angela Merkel, CDU'nun Bavyera ve Hessen eyaletlerinde büyük oy kaybına uğramasının ardından 2018'de Genel Başkanlık görevine bir daha aday olmayacağını ve 2021 yasama yılı sonunda yapılacak seçimlerde Başbakanlık için de adaylığını koymayacağını açıklamıştı. Merkel, parti genel başkanlığı görevini 7 Aralık 2018'de yapılan seçimi kazanan mevcut Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'e devretmişti.