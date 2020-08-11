Fransız savaş uçakları Kıbrıs'a indi

Kıbrıs ile Fransa arasında 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren savunma işbirliği anlaşması kapsamında, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait 2 savaş ve 1 nakliye uçağı Baf'ta yer alan Andreas Papandreu Hava Üssüne indi.

Sputnik'in aktardığına göre, birkaç gün Baf'ta kalacak Fransız uçakları, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs yönetiminin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisinde devriye görevi gerçekleştirecek ve Fransa'nın bölgedeki deniz kuvvetleriyle iş birliği yapacak.

Eylül ayında Fransa ile Kıbrıs yönetimi arasında hava tatbikatı yapılması planlanırken, bu tatbikata başka ülkelerin de katılabileceği ifade ediliyor.

Kıbrıs basınında 6 Ağustos'ta yer alan haberlerde, Fransa ile Kıbrıs arasında 2017'de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının ay başında yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.