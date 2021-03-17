Fransız ordusunda Neo-Nazi taraftarı asker sayısı artıyor

Fransa'da haber sitesi Mediapart ordu içinde Neo-Nazi taraftarı askerlerin sayısının hızla arttığını ortaya koydu. İnternet sitesinin yaptığı araştırma sonucunda orduda farklı rütbelerdeki 50 askerin daha Neo-Nazi olduğu gözler önüne serildi.

Euronews'in aktardığı habere göre askerlerin özellikle sosyal medya platformlarından yayınladığı video ve paylaşımları araştıran site askeri üniforması ile Hitler selamı veren, ırkçı söylemlerde bulunan, Nazi Almanyası'nın bayrakları önünde poz veren ve simgelerini vücutlarına yazdıran Fransız askerlerini gözler önüne serdi.

Bu kişilerin açıkça yaptığı "ırkçı" paylaşımlara rağmen ordudan neden atılmadığını sorgulayan site geçen sene temmuz ayında da ordu içindeki onlarca Neo-Nazi'yi ifşa etmişti.

Savunma Bakanlığı konuyu çok "ciddiye" aldıklarını açıklamış ve gereken cezaların verileceğini kaydetmişti. Gerçekten de bu olayın ardından "SS" dövmesi bulunan bir subay ordudan ihraç edilmişti. Fakat haber sitesi ordunun ihraç konusunda "seçici" davrandığını ve videolarda "Hitler selamı" verirken ve arkadaşlarını da böyle yapmaya zorlarken görülen bazı subayların görevlerine devam ettiğini tespit etti.

Yeni bulgularla birlikte Mediapart toplamda 14 alayda bu tür bakış açısına sahip askerlerin olduğunu göstermiş oldu.