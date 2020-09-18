Fransız milletvekilleri mecliste başörtülü öğrenci görünce salonu terk etti

Fransa'da milletvekilleri, 'Covid-19 krizinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini ölçmek ve önlemek için' yeni soruşturma komisyonu çerçevesinde öğrenci sendikaları temsilcilerini dinliyordu.

Euronews'in haberine göre, bir öğrencinin konuşma yapmasının hemen ardından söz alan Pas-de-Calais (LR) milletvekili Pierre-Henri Dumont, Fransa Öğrenci Birliği Unef'in başkan yardımcısının taktığı başörtünün kabul edilemez olduğunu söyledi. Dumont, 'meclisin uyması gereken laiklik ilkesi ihlal ediliyor bu kasıtlı bir eylem' dedi.

Toplantıyı yöneten komisyon başkanı milletvekili Sandrine Mörch 'konuşmaya gelenler için dini simge konusunda hiçbir kuralın olmadığını' hatırlattı.

Salonu terk eden LR (Les Républicains) milletvekillerine, LREM (La République en marche) partisinden Anne-Christine Lang da katıldı.

Anne-Christine Lang, "Demokrasinin kalbi Ulusal Meclis içinde bir kişinin bir soruşturma komisyonu önünde başörtü takarak görünmesine izin vermememiz gerekiyor" dedi.

UNEF adlı sendika 2018 yılında başörtü takan bir kadını sözcü olarak seçmiş, bazı siyasetçiler duruma tepki göstermişti.