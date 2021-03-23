Fransız ırkçılarının buluşma noktası İstanbul 

Bu ayın başında İstanbul'da gezinen Dieudonné adlı sağcı komedyen Türkiye ziyaretini Fransa'da dava erteleme bahanesi olarak kullandı. Dieudonné'nin İstanbul'daki görüşmeleri gösteriyor ki ırkçılıktan hüküm giyen Fransız sağcılarının bir ayağı Türkiye'de.

Kamerun asıllı Fransız sağcı komedyen Dieudonné M'Bala M'Bala ırkçılıktan ve nefret suçundan defalarca hüküm giymiş bir isim. soL okurlarını daha yakından ilgilendirecek ayrıntılara yer vermeden önce kendisini kısaca tanıyalım.

Hem ırkçı hem dolandırıcı

55 yaşındaki Dieudonné Ocak 2015'te Charlie Hebdo saldırısının ardından Facebook hesabından "Je me sens Charlie Coulibaly (Kendimi Charlie Coulibaly hissediyorum)" mesajını paylaşmıştı. Bu paylaşımla yalnızca Hebdo sempatizanlarının sloganını küçümsemekle kalmıyor, aynı zamanda Yahudilerin işlettiği bir markete saldırı düzenleyip dört kişinin ölümüne neden olan terörist Amedi Coulibaly'yi anmış oluyordu.

Şu ana dek altı ülkeye girmesi yasaklanan Dieudonné'nin temsil ettiği karanlığın bir yönü de tabii ki akçeli işlerden kaynaklanıyor. Temmuz 2017'de gösterilerinden faturalandırılamayan bir milyon avroluk kazanç elde ettiği ortaya konunca vergi kaçırma, kara para aklama ve kamu kaynaklarını kötüye kullanma suçlarından üç yıl hapis ve 200 bin avro cezaya mahkum edilmişti.

Geçtiğimiz Mart ayında Lee Impex adlı bir markanın 50'lik kutusu 65 avroya satılan maskelerinin reklamını yapan Dieudonné'nin adı dolandırıcılıkla da anılıyor. Fransa'da maske satışlarının yasaklandığı günlerde karşılıksız satış yapan onlarca siteden biri olan Lee Impex'in foyası ortaya çıkınca sözde mizahçı daha iki gün önce reklamını yaptığı markayla bir bağı olmadığını açıklamak zorunda kaldı. Oysa Marianne adlı Fransız haber sitesi, sözde mizahçının bir buçuk yıl önce lansmanını yaptığı Sestrel adlı kripto paranın da aynı şirketin girişimi olduğunu ileri sürüyor.

Irkçılık ve hakaret davasında Türkiye ayrıntısı

Geçen yıl yayımladığı bir videoda Yahudi Soykırımı'nı inkarıyla bilinen tarihçi Robert Faurisson'un ve Hitler'in taklidini yapan Dieudonné, çektiği video nedeniyle ırkçı hakaretten, nefret suçundan ve insanlığa karşı suçu inkardan, bunun yanı sıra ırkçılık karşıtı mücadelenin isimlerinden Frédéric Pottier'ye hakaret ettiği için yargılanıyor. Davanın 10 Mart'taki duruşması ertelendi. Erteleme gerekçesi, sanığın yakın zamanda Türkiye'den döndüğü için hala ev karantinasında bulunması.

Marianne’a göre Dieudonné 4 Mart'ta Türkiye'den döndükten sonra 72 saat içinde negatif sonuçlu bir PCR test sonucu göster(e)mediği için yedi günlük ev karantinasına girmişti. Sözde mizahçının yargılanırken duruşmada bulunmak istediği ve mahkeme heyetine sunacak çok önemli bir açıklaması olduğunu ileten avukatı duruşmanın ertelenmesini talep etti. Duruşma böylece 12 Mayıs'a ertelendi.

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim: Stephane Blet

Pottier'nin avukatı David de Stefano ile konuşan Marianne, ırkçı komedyenin Türkiye'de Stéphane Blet adlı piyanistle buluştuğunu ekliyor. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan Blet de en az Dieudonné kadar tartışmalı bir siyasi kimliğe sahip. Marjinal ve komplocu sağcı siyasi hareketlerin parçası olan sağcı piyanistin 2017'de nefreti körükleme ve ırkçı hakaret suçlarından hüküm giydiği biliniyor.

Şubat 2019'da "Ultra Siyonist gruplar" ve PKK tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Blet, "Mehmetçiğin Afrin Operasyonunda moral ve motive olması için Türkiye lehine konser verdiğini, televizyon programlarına katıldığını" belirtmekten de geri durmamıştı.

Cumhuriyet düşmanlığında birleşiyorlar

Dieudonné İstanbul'da yalnızca Blet ile görüşmemiş, Gerçek Hayat adlı yandaş basın organıyla bir söyleşi yapma fırsatı da bulmuş. Sağcı komedyen bu söyleşide artan baskılar nedeniyle Fransa'dan ayrılmayı düşündüğünü söylüyor ve yakında oğlunun İstanbul'a yerleşmesiyle bir ayağının da Türkiye'de olacağı müjdesini (!) veriyor.

Söyleşiyi düzenleyen Süleyman Şahin her sorusunda gerici komedyenin Fransa'da uğradığı "mağduriyet"i öne çıkarmaya çalışmış. Gerçek Hayat'ın seçip spota layık bulduğu cümlelerde Siyonizm odaklı bir komplo teorisi çerçevesinde Yahudi Soykırımı'nın bir yalan olduğu açıkça ifade ediliyor: "İkinci Dünya Savaşı sonrası Siyonizmin etkisini ciddi planda görmeye başlıyoruz. Kültür, sinema ve sanatın bütün alanlarında hegemonya kurdular. Tarihi yeniden kurguladılar. Okullarda çocuklarımız onların kurguladığı tarihi öğrenmeye zorlandı. Bütün bir insanlık onların uydurduğu yalanlarda yaşamaya başladı. Bu yalanları sorgulamak mümkün değil. Siyonizm ve holokost örneklerinde görüldüğü gibi, yasalarla sorgulamayı suç haline getirmiş durumdalar."

Söyleşinin amacıysa şu cümlede açıklanıyor: "Ünlü sanatçı Dieudonne ile mülakat yaparak Liberte-Egalite-Fraternite / Özgürlük-Eşitlik-Kardeşlik yalanını sizler için bir kez daha deşifre ediyoruz. İyi okumalar..." Büyük Fransız Devrimi’nin sloganını değersizleştirmeye çalışanların Türkiye’de her fırsatta Cumhuriyet’in değerlerini değersizleştirmeye çalışanların sayfalarında yer bulmasından daha doğal bir şey olmamalı.

Anti siyonist mi yoksa düpedüz gerici mi?

Dieudonné'den Fransa’da sanat camiasının neredeyse tamamen Siyonistlerin elinde olduğunu, bu kesimin aslında Fransa'daki en ırkçı kesim olduğunu, siyahi insanlardan nefret edip Müslümanları da hedef aldıklarını öğreniyoruz. Kendisine inanacak olursak Fransa aslında Charlie Hebdo'nun ülkesi. Küresel bir çete tarafından hedef tahtasına oturtulduğunu iddia eden Dieudonné, Trump’ı "susturanlar"ın da aynı çete olduğunu belirtiyor. İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejat'la arasında bir dostluk ilişkisi bulunduğunu ekleyerek Gericiler Enternasyonali'ni tamamlıyor. Dieudonné, Blet, AKP, Trump, Ahmedinejat... Açıkçası bu ekipten Filistin halkının haklı mücadelesine anlamlı bir katkıda bulunmaktan çok emperyalizmin açılımlarını farklı biçimlerde meşrulaştırmalarını beklemek çok daha gerçekçi olacaktır.

Sağcıların pek sevdiği mağdur edebiyatının hakkını vererek “itibar suikastine” uğradığından yakınan Dieudonné’yse, bu “kuşatma”yı aşıp sahnelere dönmek, Afrika'ya yerleşip “sanatını” yapmak istediği masalını anlatırken bir yandan da kendi reklamını yapıyor. Anlaşılan, bu kara masalı bizim ülkemizde de dinlemeye hevesli birilerini bulmuş ve kim ne derse desin birbirlerine çok yakışıyorlar.

