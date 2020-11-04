Fransız hükümeti Ülkü Ocakları'nı yasakladı

Fransa'da hükümet ülkedeki Ülkü Ocakları'nın dağıtılması kararı aldı.

MHP'nin Ülkü Ocakları Fransa'da "Bozkurtlar" haraketi adıyla biliniyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hafta başında yaptığı açıklamada "Bozkurtlar" hareketinin yasaklanmasının Çarşamba günü hükümetin gündemine alınacağını açıklamıştı.

Darmanin bu açıklamayı Lyon şehrindeki 'Ermeni Soykırımı' anıtına "Bozkurtlar" anlamına gelen Fransızca "Loups gris" ve "RTE" yazılarının ve Ermenistan'a yönelik küfür içeren sözlerin yazılması üzerine yapmıştı.