Fransız emekli generallerden darbe tehdidi

Fransa’da 21 Nisan 2021 tarihinde çok sayıda asker darbe tehdidi içeren bir bildiri yayımladı. Bildiride 20 emekli general, yüz kadar subay ve binden fazla ordu mensubunun imzası bulunuyor.

Bildirinin Cezayir Darbesi olarak anılan ve 1961’de gerçekleşen başarısız darbe girişiminin tam yıldönümünde yayımlanması dikkat çekti.

“Onuru, anavatanı ve sadakati” savunduğu iddiasındaki bildiri yedek statüdeki askerlerce yönetilen müphem bir blogda yer aldı.

Aşırı sağcılığıyla tanınan Fransız Valeurs Actuelles dergisi bildiriyi “20 General Makron’u vatanseverliğe çağırdı” başlıklı bir makaleyle aktardı. Henüz diğer başlıca medya kuruluşlarında yer bulmayan bildiri aşırı sağcı siyasetçilerce sosyal medyada hevesle paylaşıldı.

“Durum acil” şeklinde dramatik bir başlangıcı olan bildiri, başbakana, hükümet üyelerine ve parlamentoya sesleniyor.

Bildiride "Fransa’nın parçalanması" kınanırken, ülkenin karşı karşıya olduğu “tehlikeler” şöyle listeleniyor: Kimlik politikası ve ırkçılık karşıtlığı, radikal İslam ve toplumsal ayrışma, polisin sarı yelekli göstericilere karşı kullandığı şiddet.

Bildiride bu tespitlerden sonra iki alternatif dile getiriliyor: Ya durum kısa zamanda kontrol altına alınır ve kendileri de bunun için siyasetçilere yardım ederler ya da ülke “bir iç savaş”a sürüklenir, ki bu durumda ordunun “medeniyet değerlerimizi korumak ve yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamak” üzere ulusal ölçekte müdahalesi gerekli olur.

Bildiri içeriği açısından olağandışı: bu bir darbe tehdidi. Olağandışı olmasının bir diğer nedeni de Fransa’da aktif görevde olsun olmasın ordu mensuplarının siyasete dair yorum yapmaktan kaçınma teamülü.

Öte yandan bildiriyi imzalayan generallerin Fransız ordusundaki generallerin %5’inden daha azını oluşturması ve imzacıların tümünün yedek statüde olması, desteğin sınırlı olduğuna işaret ediyor. Fransa’da yedek statüdeki emekli askerler aktif olarak ordu faaliyetlerine katılmasalar da göreve çağrılabiliyorlar.

Macron hükümeti şu ana kadar bildiriyi görmezden gelmeyi tercih etti. Henüz bildirinin imzacılarına yönelik bir yaptırımın olup olmayacağı ya da yüksek ordu görevlerinde bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı da bilinmiyor. Bildirinin ilk sıradaki imzacısı Christian Piquemal Ağustos 2016’da, göçmen karşıtı, aşırı sağcı illegal bir gösteriye katılması nedeniyle yedeğe alınmıştı.