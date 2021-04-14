Fransız bakan: Türkiye gerilimi düşürmezse yaptırımlar hazır

Fransa'nın Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune, AB'de Türkiye'ye yönelik hazırlanan yaptırımların "gerekirse" uygulanacağını söyledi.

Fransa Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmada Beaune, Türkiye'ye ilişkin "Ya gerilimi düşürmeyi ya da Avrupa'nın karşılık vermeye hazır olduğu agresif tutumunu sürdürmeyi seçmeli. Yaptırımlar da dahil tedbir paketini hazırladık. Bunlar gerekirse uygulanabilir" dedi.

AB'nin Ankara'dan "gerilimi düşürmeye hazır olduğu sinyali" beklediğini söyleyen Beaune, AB'nin Türkiye'nin gerilimi düşürmesini beklediği alanları Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz olarak sıraladı. Beaune "Ve son haftalarda Kafkaslar'da diğer operasyonları gördük" ifadesini kullandı.

Beaune'a göre Türkiye son dönemde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek ve muhalif siyasetçileri tutuklayarak "yanlış yönde adımlar" atarken, Doğu Akdeniz'deki gemilerini geri çekip Atina ve Lefkoşa ile görüşmelere başlamayı kabul ederek "olumlu sinyaller" gönderdi.

Beaune ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Haziran ayındaki Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.