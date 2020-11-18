Fransız Bakan: Türk Cumhurbaşkanına karşı bireysel yaptırımlar araştırılıyor

Fransa, 11 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesinde Türkiye'ye ekonomik yaptırım konusunu masaya getirmeye hazırlanıyor.

Fransa AB Bakanı Clement Beaune, "Bireysel ya da sektörel ekonomik yaptırımlar gelebilir. Her türlü ihtimal masada" dedi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan haberde, Fransa'nın girişimine karşın Almanya başta olmak üzere bazı üye ülkelerin "yaptırımlara" isteksiz yaklaşması nedeniyle bu uygulamanın sembolik seviyede kalacağı öne sürüldü.

Pazar akşamı C News haber kanalı, ekonomi gazetesi Les Echos ve Europe 1 Radyosu'nun "Büyük randevu" adlı ortak programına konuk olan Fransa'nın AB'den Sorumlu Bakanı Clement Beaune, "Yıllarca, 10-15 yıl boyunca, Türkiye'nin Hristiyan Demokratlar gibi sempatik bir modernleşme ve demokrasi fikrine sahip bir ülke olduğuna inandık. Ama bu doğru değil. Türkiye'de yaşanan, kültürel, jeopolitik, her alanda, saldırgan bir İslamcılıktır" dedi.

Clement Beaune, aynı programda Aralık zirvesinde ele alınacak yaptırımlar konusunda, "Türk Cumhurbaşkanına karşı bireysel yaptırımlar veya sektöre göre ekonomik yaptırımlar araştırılıyor. Henüz bir karar vermek için çok erken, ancak masada birkaç seçenek var. Tüm ortaklarımızın üzerinde anlaştığı bir yaptırım olmalı" dedi.

Fransa'nın adımlarında yalnız olduğu ve Anglo-Sakson gazeteler tarafından sert eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Beaune, "Doğu Akdeniz krizinde Fransa, Türkiye'nin karşısına savaş gemisi gönderdi. Ama bu sefer Fransa yalnız değil. Almanya bile değişti ve AB ülkeleri harekete geçmeye hazır. Avrupa'da hiç kimse artık Erdoğan ve rejimi hakkında bir yanılsama içinde değil. Son AB zirvesinde, yumuşama belirtileri gösteren Türkiye'ye bir şans vermiştik. Ama bir kez daha sistematik olarak kışkırtıcı ve saldırgan bir yolu seçti" diye konuştu.

Konuyu uzun süredir takip eden Europe 1 Radyosu, "Fransa, Türkiye'nin saldırgan politikasıyla başa çıkmak için Avrupa düzeyinde yaptırımların alınması çağrısında bulundu. Ancak bazı üye devletlerin isteksizliği ve Ankara'nın elindeki baskı araçları, bireysel yaptırımlar ya da mal varlıklarının dondurulması gibi sembolik önlemler alınmasına yol açabilir" diyerek sert bir yaptırım ihtimalinin beklenmediğini belirtiyor.

Europe 1, Fransız dışişlerinden bir diplomatın "Özellikle Almanya'dan gelen yaptırım kararına karşı isteksizlik çok güçlü" sözlerine yer veriyor. Diplomat, geçtiğimiz hafta yine AB Bakanı Beaune tarafından gündeme getirilen "Türkiye-AB Gümrük Birliği anlaşmasının iptal edilmesi ya da askıya alınması" önerisinin de hayata geçirilemeyeceğini belirtiyor: "Bu, alması zor bir karar, kısa vadede de etkisiz olur. Alman Ekonomi Bakanı geçen hafta Türkiye ile ticaret çok önemli' dedi. Alman isteksizliğini bu noktada da görüyoruz."

Europe 1, "Diplomasi ve ekonomik zorlukların ötesinde, Ortadoğu'dan gelen göçün kontrolü Türkiye'nin elinde. Bu da Avrupa karşısında Türkiye'nin elini güçlendiriyor" görüşüne yer verdi.