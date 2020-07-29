Fransız bakan: Polonya İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirse mali yaptırımlarla yüzleşir

Fransa Avrupa İşleri Bakanı Clément Beaune, Polonya hükümetine İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Kadına şiddete karşı imzalanan sözleşmeden çekilmesi durumunda Polonya'nın mali yaptırımlara maruz kalabileceğini belirten Beaune, radyo kanalı France Inter'e yaptığı açıklamada, "Polonya, anlaşmadan çekilirse AB bütçesindeki yeni mekanizmalar çerçevesinde cüzdanı sıfırlayabilir. Böyle bir hareketin sonuçları olur" dedi.

Polonya Adalet Bakanı, bu ayın başında yaptığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek için sürecin başlatılmasını talep edeceğini belirtmişti.