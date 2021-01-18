Fransız Bakan: 5 yaşında örtülü kız görmeye tahammül edemiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "radikal İslamcılık" karşıtı yasa tasarısı teklifini tartışmaya devam ediyor.

Fransa'da Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Fransa'da iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekili Aurore Berge ve Jean-Baptiste Moreau'nun, Radikal İslamcılık karşıtı' yasa olarak bilinen yasa tasarısına 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı yasaklayan madde eklemelerine ilişkin LCI televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Milletvekillerini desteklediğini belirten Schiappa, "5 yaşında örtülü kız görmeyi, bebek arabasında 2 yaşındaki örtülü bir kıza rastlamayı tahammül edilmez buluyorum" dedi.

Macron'un partisinin 'başörtü yasağı' girişimi reddedildi

Sputnik'in haberine göre Schiappa, söz konusu başörtüsü yasağının Ulusal Mecliste toplanan özel komite tarafından reddedilmesine ilişkin ise komisyonda dinlenen Müslüman temsilcilerin de küçük kızların başörtü takmalarını onaylamadığını iddia etti.

Çocuklarının örtünmesini normal karşılayanların da olduğunu bildiğinden bahseden Schiappa, konunun gelecek günlerde Fransa'da tartışılan gündemler arasında yer alacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "radikal İslamcılık" karşıtı yasa tasarısı teklifi Aralık başında kabinenin onayını almıştı. Ocak ayın içinde parlamentoya sunulması beklenen tasarı Fransa'daki camilere dışarıdan finansal desteğin kesilmesi, yabancıların sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılması, internet üzerinden nefret söylemlerinin cezalandırılması gibi 50'den fazla madde içeriyor.