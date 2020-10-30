Fransa'daki saldırganın kimliği belirlendi

Fransa’nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi’nde üç kişiyi öldüren bıçaklı saldırganın Tunus’tan geldiği duyuruldu. Zanlıyla iletişimde olduğu belirtilen 47 yaşında bir erkeğin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Tunus’tan yola çıkan 21 yaşındaki Brahim Aouissaoui’nin bir göçmen teknesiyle İtalya’nın Lampedusa adasına gittiği, daha sonra ekim ayı başında Fransa’ya geçtiği kaydedildi. Saldırının ardından polis tarafından vurulan Aouissaoui adlı kişinin üzerinde kimlik belgesi olmadığı ancak İtalyan Kızılhaçı’nın kendisine verdiği bir belgenin bulunduğu aktarıldı.

Üç bıçak, iki telefon ve bir Kuran

Saldırganın Aouissaoui’nin Tunuslu bir göçmen olduğu belirtilen açıklamada, saldırganın üç bıçak, iki telefon ve bir Kuran taşıdığı ifade edildi. Savcı Jean-Francois Ricard, hastanede olan zanlının ‘kritik durumda’ olduğunu söyledi.

'İslamcı ideolojiye savaş açtığımız için saldırılar düzenlendi'

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa’nın ‘İslamcı ideolojiye karşı savaş başlatması nedeniyle’ saldırıların düzenlenmiş olabileceğini söyledi. RTL Radyosu’na konuşan Darmanin, “Bu korkunç saldırılar gibi başka saldırıların olduğunu ve olacağını anlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.