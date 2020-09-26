Fransa'da vaka sayısı 500 bini aştı

İspanya'nın ardından Fransa da 500 bin vaka sınırını aştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 797 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 513 bin 34'e ulaştığı aktarıldı.

Son 24 saatte 150 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 31 bin 661'e yükseldiği açıklandı. Bakanlık, 747'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 69 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu da belirtti.

Fransa'da önceki gün 16 bin 98 vakanın tespit edilmesiyle salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.