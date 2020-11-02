Fransa'da Ülkü Ocakları yasaklanıyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Lyon şehrindeki 'Ermeni Soykırımı' anıtının saldırıya uğramasının ardından hükümetin aşırı Türk milliyetçisi "Bozkurtlar" hareketini yasaklayacağına dair açıklama yaptı.

Fransa'da "Bozkurtlar" hareketi olarak bilinen MHP'nin Ülkü Ocakları'nın yasaklanması hükümetin gündemine alınıyor.

Parlamentonun hukuk komisyonunda konuşan Darmanin, hareketin yasaklanmasının Çarşamba günü bakanlar kurulunda ele alınacağını belirtti.

Darmanin "En hafif ifadesiyle özel olarak saldırgan bir gruptan bahsediyoruz" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre açıklama, Lyon merkezli Auvergne-Rhône-Alpes bölgesinde 1915 olaylarında öldürülmüş Osmanlı Ermenilerinin anısına kurulmuş bulunan merkeze ve anıta "Bozkurtlar" anlamına gelen Fransızca "Loups gris" ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harflerine atıfla "RTE" gibi sloganlar ve Ermenistan'a yönelik küfür yazılması üzerine geldi.

Bölge valisi Pascal Mailhos, Twitter'da "Yapılan tahribatları şiddetle kınıyor, Ermeni cemaatine tam destek veriyorum. Bu saygısızlıkların faillerini bulmak için her şey yapılacak" mesajını paylaştı.

Ermenilerin yoğun yaşadığı Decines-Charpieu kasabasındaki Ermeni Ulusal Anma Merkezi'nin duvarı ve "Ermeni Soykırım Anıtı"na sprey boyayla yazı yazılmasından önce Fransa’nın Vienne şehri yakınlarında gösteri yapan Ermenistan yanlıları ile Türkiye kökenliler arasında çıkan arbedede 4 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine Lyon bölgesinde yaşayan yüzlerce Türk, protesto için sokağa inmişti. Decines'de ve Türk gurbetçilerin yoğunlukla yaşadığı Viennes ve Le Peage-de-Roussillon'da yüzlerce kişi protesto gösterisi yaparken, aşırı milliyetçi gruplar Ermenilerin yaşadığı semtlerde tehditkar sloganlar kullanmıştı.