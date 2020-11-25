Fransa'da tartışmalı güvenlik yasa tasarısı mecliste kabul edildi

Fransa’da basın özgürlüğünü ihlal edebileceği, polis şiddetini artırabileceği, yönetimi otoriterliğe sürükleyebileceği yönündeki eleştirilerin hedefindeki tartışmalı güvenlik yasa tasarısı kabul edildi.

Mecliste 17 Kasım’dan bu yana görüşülen ve güvenlik güçlerinin görüntülerinin sosyal mecralarda paylaşılmasını yasaklayan maddeler içeren tasarıya 104 milletvekili ret, 388 milletvekili kabul oyu kullandı.

Meclisteki 66 parlamenterin çekimser oy kullandığı tasarı, Ocak 2021’de senatonun onayına sunulacak.

Senatodan geçmesi halinde tasarı, son bir kez daha mecliste oylanacak.

Belediye bünyesinde gösterilere müdahale için özel birliklerin kurulmasını öngören tasarı, güvenlik güçlerine görev sırasında kameralar kullanarak insanları izleme, gösterilerde ‘drone’ kameralar kullanma yetkisi veriyor.

Basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle eleştirilen tasarı, diğer yandan güvenlik güçlerinin görsellerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası öngörüyor.