Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 koronavirüs vakası tespit edildi

Fransa'da, son 24 saatte 5 bin 298 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 458 bin 61'e yükseldi.

Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 53 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 338'e ulaştı. Hastanelerde tedavi gören 4 bin 103 kişiden 638'i yoğun bakımda bulunurken iyileşenlerin sayısı ise 426 artışla 93 bin 8'e yükseldi.

Ulusal Tıp Akademisi tarafından yapılan açıklamada da Covid-19'la mücadele bağlamında sağlık çalışanlarına grip aşısının zorunlu tutulması konusunda çağrıda bulunuldu.