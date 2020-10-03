Fransa'da son 24 saatte 12 bin 148 Covid-19 vakası kaydedildi

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 12 bin 148 artışla 589 bin 653'e yükseldi. Ülkede, 1276'sı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 758 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Covid-19 nedeniyle hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 136 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı da 32 bin 155'e ulaştı.

Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.