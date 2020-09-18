Fransa’da salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı

Fransa’da son 24 saatte 13 bin 215 kişiye daha Covid-19 tanısı konuldu. Bu, ülkede salgının başından beri görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüse yakalananların sayısı son 24 saatte 13 bin 215 artışla 428 bin 696'ya yükseldi. 123 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 249'a ulaştığı ülkede günlük ölü sayısı uzun aradan sonra 100'ün üzerinde seyretti.

Ülkede son bir haftada Covid-19 nedeniyle 3 bin 626 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 571’inin yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Fransa Eğitim Bakanlığı da öğrencilerin Covid-19'a yakalanması nedeniyle ülke genelinde kapatılan okulların sayısının 89'a yükseldiğini açıkladı.

Fransa'da dün de 10 bin 593 yeni vaka tespit edilmişti. Bu rakam düne kadar ülkede bir günde kaydedilen en yüksek Covid-19 vaka sayısı olmuştu.