Fransa'da sağcılardan aşı tasarısına 'sağlık diktatörlüğü' tepkisi

Fransa'da Başbakan Jean Castex'in kabinesinin onay verip parlamentoya gönderdiği 'Yeşil Pasaport' tasarısı sağ muhalefetin tepkisine neden oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, söz konusu tasarı, Covid-19'a karşı aşı dahil önleyici tedavi aldığını veya virüs taramasının negatif sonuçlandığını kanıtlayamayanların ulaşıma, bazı yerlere ve belirli faaliyetlere erişiminin yasaklanmasını öneriyor.

Sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin sözcüsü Sebastien Chenu, hükümeti "sağlık diktatörlüğü kurmaya çalışmakla" suçlarken partinin lideri Marine Le Pen, tasarıyı "özünde totaliter" diye niteledi. Le Pen "Tasarı aşıyı zorunlu kılmıyor, ama dolaylı yoldan aşı yaptırmayanların toplumsal hayatlarının olmasını engelliyor" eleştirisini getirdi.

Parlamentoda oylamaya sunulacak tasarıyı eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi Cumhuriyetçiler (LR) partisi de kınadı. LR Genel Başkan Yardımcısı Guillaume Peltier "Yetkililerin parlamento denetimi olmaksızın özgürlüklerimizi askıya alma yetkisine sahip olmaları tasavvur edilemez" dedi.