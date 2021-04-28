Fransa'da Renault işçileri 7 fabrika yöneticisini rehin aldı

Fransa'nın kuzey batısında Renault'un otomobil parçalarının üretildiği fabrikada işçiler, fabrikanın satılmasını engellemek amacıyla 7 yöneticiyi yaklaşık 12 saatliğine rehin aldı.

Şirket, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yöneticilerin rehin alınmasını "şiddetle kınadığını" söyleyerek, bu kişilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

CGT işçi sendikası temsilcisi Mael Le Goff, AFP'ye yaptığı açıklamada, yöneticilerin dün akşam serbest bırakıldığını kaydetti.

Le Goff, "Diyaloğa geçmemekte ısrar ediyorlardı, iletişime geçmek istemeyen insanlarla konuşmaya çalışmanın bir anlamı yoktu" dedi.

Renault, 350 kişinin çalıştığı fabrika için, "faaliyetin devamı ve istihdamın korunması amacıyla" müşteri aradıklarını duyurmuştu.

Rehin alınan yöneticilerin serbest bırakıldığı fabrikada, işçilerin satışı durdurmak için kendilerini içeri kapattığı kaydedildi.

Daha önce Fransa'nın Lorient kentinde de Renault'un satışa çıkardığı bir fabrikada bir yönetici, konuya ilişkin müzakereler yapılması amacıyla işçiler tarafından rehin alınmıştı.