Fransa'da polis sığınmacı kampını dağıttı

Fransa'nın başkenti Paris'te polis, yeni kurulmuş bir sığınmacı kampını dün gece dağıttı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Paris'in Cumhuriyet Meydanı'nda yasadışı bir şekilde kamp kuruldu. Polis, bu yasa dışı kamusal alan işgalin sonlandırılması anında müdahale etti" ifadelerini kullandı.

Polis, söz konusu sığınmacı kampının "belli örgütler" tarafından kurulduğunu ve bunun "kabul edilemez" olduğunu savundu.

Polisin kampın dağıtılması sırasında kampta kalanlara biber gazıyla müdahale ettiği görüldü.