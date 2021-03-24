Fransa'da PKK operasyonu

Paris terörle mücadele hakiminin talebi üzerine başkent ve Marsilya'daki Kürt çevrelerinde düzenlenen operasyonun, "Terör örgütü kurma ve finansmanını sağlama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında yapıldığı açıklandı.

Euronews'in AFP'den aktardığına göre operasyonda evlere de baskın yapılırken, Fransa'nın güneybatısında 21 Şubat 2020'de PKK'ye finansman sağladığı gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

Ancak, geçen yıl açılan soruşturma ile polisin düzenlediği operasyon arasında bağlantı olup olmadığının bilinmediği ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mart başında video konferans yoluyla görüşmüştü. Operasyonu eleştirenler Macron yönetiminin Erdoğan'a mesaj verdiğini öne sürdü.