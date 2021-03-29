Fransa'da müzik emekçilerinden protesto: Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez

Fransa'da müzik emekçileri, sanat mekânlarının kapatılmasına karşı bir araya gelerek Paris'teki Odéon Tiyatrosu önünde müzikli bir protesto gerçekleştirdi.

Performansta, dünyanın en bilinen devrim şarkılarından biri olan Quilapayún grubunun "El Pueblo Unido Jamás Será Vencido" (Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez) şarkısını çalan orkestraya kalabalık bir koro eşlik etti.

Pandemi nedeniyle konserlerin, oyunların, sinema gösterimlerinin yasak olduğu Fransa'da kültür sanat emekçileri ve öğrenciler, bu ay en az 9 kentte 15'in üzerinde tiyatro ve konser binasını işgal eylemi gerçekleştirmişti. Paris'te de yüzlerce kültür sanat emekçisi Odeon Tiyatrosu'nu işgal etmişti.

Kültür sanat emekçileri Aralık ayının ortasından itibaren ticari işletmelerin açılmaya başlandığı ülkede, Ekim ayından beri süren kültür sanat etkinliklerindeki yasağın kaldırılmasını talep ediyor.