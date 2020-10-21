Fransa'da Muhammed karikatürü paylaşan gazeteye tehdit

Fransız La Nouvelle Republique gazetesinin çalışanları, gazetede İslam peygamberi Muhammed'in karikatürünün yayınlanmasının ardından internet üzerinden tehdit mesajları aldıklarını açıkladı.

Gazete, geçen hafta Fransız öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesinin ardından, Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan Muhammed'in daha önceki bir karikatürünü yeniden yayınladı.

Gazeteci Christophe Herigault, BFM TV'ye yaptığı açıklamada okurların ifade özgürlüğü ve demokrasiyi savunmak adına büyük çoğunluğun gazetenin ön sayfasına olumlu tepki verdiğini, ancak az sayıda kişinin gazeteye yönelik tehditlerde bulunduğunu söyledi.

Herigault, "İlke olarak bizi şikayette bulunmaya iten, Facebook'taki dört-beş tehdit oldu" dedi.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Yvelines’in Conflans-Sainte-Honorine bölgesindeki bir okulda görev yapan Samuel Paty, sınıfta Muhammed karikatürü gösterdikten sonra 18 yaşında ve Moskova doğumlu Çeçen asıllı bir Rus öğrenci tarafından kafası kesilerek öldürülmüştü.