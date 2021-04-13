Fransa'da merkez sağ partisinden Milli Görüş'ün kapatılması çağrısı

Fransız merkez sağ Les Republicains Partisi Başkan Yardımcısı Guillaume Peltier, ülkede Milli Görüş federasyonunun kapatılmasını istedi.

Peltier, "Fransa'da Milli Görüş'ün de dahil olduğu üç federasyon, İslam Prensipleri Tüzüğü'nü imzalamayı reddetti. Cumhurbaşkanı Macron'dan sorumluluk almasını ve İslam'ın Fransa'daki temsilcisi olan bu üç federasyonu önümüzdeki saatlerde feshetmesini talep ediyorum. Bir derneğin, Siyasal İslam'ı savunduğu andan itibaren ülkemizde yurttaşlığı bulunmamalı" diye konuştu.

İslam Prensipleri Tüzüğü, ülkede Ocak ayında imzalanmış, ancak üç İslam federasyonu söz konusu tüzüğü kabul etmemişti.