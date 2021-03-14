Fransa'da kültür sanat emekçileri salonları işgal etti

Fransa'da kültür sanat emekçileri ve öğrencilerin en az 9 kentte 15'in üzerinde tiyatro ve konser binasını işgal eylemi bir haftayı aşkın süredir devam ediyor.

Pandemi nedeniyle konserlerin, oyunların, sinema gösterimlerinin yasak olduğu Fransa'da başkent Paris'te yüzlerce kültür sanat emekçisi Odeon Tiyatrosu'nu işgal etti.

Kültür sanat emekçileri Aralık ayının ortasından itibaren ticari işletmelerin açılmaya başlandığı ülkede, Ekim ayından beri süren kültür sanat etkinliklerindeki yasağın kaldırılmasını talep ediyor.

CGT sendikasının çağrısıyla ülke genelinde birçok tiyatro ve konser salonunu işgal eden emekçiler, hükümetin kültürel mekanların açılması için bir tarih belirlemesini istiyor. Emekçiler ayrıca oyuncular, müzisyenler ve diğer kültür sanat emekçileri için özel işsizlik desteğinin süresinin uzatılmasını talep ediyor.

Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot geçen haftasonu Odeon Tiyatrosu'nda ziyaret ettiği eylemcilerin "endişelerini anladığını" söyledi ancak birkaç gün sonra Senato'da yaptığı konuşmada eylemi "gereksiz" ve "tehlikeli" diye nitelendirdi.

Başbakan Jean Castex ise geçen Perşembe günü Odeon'daki eylemcilere video konferans yoluyla seslendiği konuşmasında konuya bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi. Castex daha sonra yaptığı açıklamada ise sanat sektörüne bu yıl için verilecek 30 milyon Avroluk desteğe ek olarak 20 milyon Avro destek verileceğini duyurdu.

CGT sendikası ise Başbakan Castex'in bu açıklamasına "Bir toplumsal hareketi göstermelik tedbirlerle bitiremezsiniz. İşgal! İşgal! İşgal" diye yanıt verdi.