Fransa'da köktencilik karşıtı tasarı kabinenin onayını aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "radikal İslamcılık" karşıtı yasa tasarısı teklifi kabinenin onayını aldı.

Ocak ayında parlamentoya sunulması beklenen tasarı Fransa'daki camilere dışarıdan finansal desteğin kesilmesi, yabancıların sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılması, internet üzerinden nefret söylemlerinin cezalandırılması gibi 50'den fazla madde içeriyor.

Tasarıyla ülkedeki camiler üzerindeki kontrolün artırılması planlanırken bu kontrollerden Türkiye ile bağlantılı DİTİB camilerinin de etkilenebileceği tahmin ediliyor.

Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, İslam peygamberi Muhammed'in karikatürlerini sınıfta gösterdiği gerekçesiyle Paris'te 16 Ekim'de çalıştığı okulun yakınlarında öğretmen Samuel Paty'nin başı kesilerek öldürülmesini hatırlatarak yasa tasarısının "Elini öğretmenimden çek, elini cumhuriyetin değerlerinden çek" sloganıyla hazırlandığını söyledi. Dupond-Moretti tasarının cumhuriyetin değerlerini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Fransa Başbakanı Jean Castex ise Le Monde'a verdiği demeçte "Cumhuriyetin düşmanı radikal İslamcılık adı verilen siyasi ideolojidir, bu ideoloji Fransızları bölmeyi amaçlıyor" dedi. Tasarının Müslümanları hedef almadığını söyleyen Castex aksine "radikal İslamcılığın artan etkisinden Müslümanları özgürleştirmeyi" amaçladıklarını kaydetti.

Yasa tasarısı camilerin dış finansman almalarının durdurulmasını kolaylaştıracak ve "ılımlı" cemaat liderlerinin yerine "köktencilerin" geçmesinin engellenmesini amaçlayan düzenlemeler içeriyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ve Adalet Bakanı Éric Dupond-Moretti tarafından sunulan tasarı 3 yaş üzeri çocuklara yönelik ev okullarına da daha sıkı kurallar getiriyor.

Tasarıda kız çocuklarına bekaret testi yapan doktorlara para ve hapis cezası öngörülüyor.

Tasarı çokeşli kişilere oturma izni verilmesinin yasaklanmasını ve zorla evliliğin önüne geçilmesi için belediye yetkililerine çiftlerle nikah öncesinde ayrı ayrı görüşme yapma zorunluluğu getirilmesini kapsıyor.

Yeni düzenlemeyle kız çocuklarının okula gitmesini ya da okulda spor derslerine katılmasını engelleyen ve kız çocuklarını başörtüsü takmaya zorlayan İslamcı grupların üzerine de daha sert bir şekilde gidilmesi isteniyor. Ayrıca başkalarının özel, ailevi ya da mesleki kişisel bilgilerini internette yayarak söz konusu kişilerin hayatını tehlikeye atanların da daha sert bir şekilde cezalandırılması öngörülüyor.

Fransa'da geçen hafta düzenlenen gösterilerde protesto edilen yeni güvenlik yasası ile birlikte bu tasarı da polise geniş yetkiler vermesi nedeniyle eleştiriliyor.

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