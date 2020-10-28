Fransa'da karantina ilanı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19'un yayılmasını engellemek için Cuma gününden itibaren ülke çapında yeniden karantina uygulanacağını duyurdu.

Macron ayrıca "Eğer bu kararlar uygulanmazsa, birkaç ay içinde 400 bin kişi koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedecek" dedi.

Macron Çarşamba günü yaptığı konuşmada, üniversitelerin çevrimiçi öğretime geçiş yapmasının gerekeceğini ve bölgeler arasında seyahat etmenin yasaklanacağını açıklamıştı.

Buna ek olarak, evden çalışma mümkün olan işletmelerin evden çalışması beklenecek ve Schengen bölgesi dışındaki sınırlar kapatılacak.