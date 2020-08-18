Fransa'da kadın cinayetleri yüzde 25 arttı

Fransa'da 2019 yılında toplam 146 kadın cinayeti işlendi.

Euronews'ta yer alan habere göre, Fransız hükümeti konuyla ilgili paylaştığı verilerde, 146'sı kadın, 27'si erkek toplam 173 kişinin partneri veya eski partneri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Ülkede 2019 yılında işlenen kadın cinayetlerinde bir önceki yıla göre yüzde 25'lik bir artış gözlendi.

Araştırmaya göre, cinayetlerin yüzde 76'sı mağdurun veya failin evinde gerçekleşti.

Fransa'da her yıl yaklaşık 220 bin kadın eski veya halihazırda ilişkide oldukları eşleri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor.

Kadına şiddet uygulayan erkeklere elektronik bileklik takılacak

Fransız hükümeti, sivil toplum örgütlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan yeni yasal düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Ulusal Meclis'in ardından temmuz ayında Senato'nun da onayını alan yeni yasa, doktorlara şiddet kurbanlarına yardımcı olmak için mesleki sırlarını ifşa etme izni veriyor. Sağlık çalışanı, aile içi şiddete maruz kalan bir kişinin durumuna şahit olması durumunda, hastanın izni olmaksızın polis ya da savcıya bilgi verebilecek.

Yasa ayrıca, aile içi şiddetle mücadele için elektronik bileklik uygulamasını yaygınlaştırmayı hedefliyor.