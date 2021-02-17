Fransa’da 'İslamcı köktencilikle mücadele' yasa tasarısı Ulusal Meclis’ten geçti

Fransa’da “İslamcı köktencilikle mücadele” yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisinin getirdiği yasa teklifi dün Ulusal Meclis’teki oylamada 151'e karşı 347 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Oylamada 65 milletvekili çekimser oy kullandı. Tasarı bundan sonra Senato’nun onayına sunulacak ancak Macron’un partisi Senato'da çoğunlukta bulunmuyor.

Yasa tasarısı geçen Ekim ayında, tarih öğretmeni Samuel Paty’nin sınıfta ifade özgürlüğü konulu bir derste İslam peygamberi Muhammed’in karikatürlerini göstermesinin ardından, Çeçen bir İslamcı militan tarafından başı kesilerek öldürülmesi sonrası sunulmuştu.

Fransa’da 2015 yılından beri cihatçı saldırılarda 250’den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Yasa tasarısı Fransa hükümetine “nefret ve şiddeti kışkırtan teori ve düşünceleri yaydıkları” tespit edilen dini örgütleri ve ibadet yerlerini kapatması için daha geniş yetkiler veriyor.

Tasarı ayrıca radikal İslamcıların tehdidine maruz kalan “ılımlı” cemaat liderlerine koruma sağlanmasını ve devlet desteğinden yararlanmak isteyen tüm derneklerin “cumhuriyetin değerlerine” bağlılığını yazılı olarak bildirmesini öngörüyor.

France 24’ün haberine göre derneklere aldıkları 10 bin Avro’nun üzerindeki bağışları açıklamaları şartı getirilmesiyle Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’dan fon desteğinin önlenmesi amaçlanıyor.

Tasarıda 3 yaşının üzerindeki çocuklar için ev okullarının ruhsatlandırılmasına da katı kurallar getiriliyor. Ayrıca kız çocuklarına bekaret testi yapan doktorlar için para ve hapis cezası öngörülüyor. Tasarıyla çokeşli kişilere oturma izni verilmesi de yasaklanıyor.