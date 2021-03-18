Fransa'da 'helâl' marketten 'kadın çalışan istemiyoruz' ilanı

Fransa'nın güney illerinden Perpignan'da açılması planlanan bir süpermarket verdiği ayrımcı iş ilanıyla tepki topladı. İbrahim Market adlı firma, Facebook üzerinden verdiği ilanda özellikle "Mülsüman çalışan" istediğini ve kadınların işletmede çalışmalarına izin verilmediğini belirtti.
"Perpignan ve çevresindeki Müslümanlar" adlı Facebook grubu üzerinden verilen ilana gelen tepkilerin ardından ilan kaldırılırken sayfa bir özür yayınladı.
Sayfa ilanı değerlendirmeden yayınladığı için özür dilerken amaçlarının "Müslümanlara ve gayrimüslimlere yardımcı olmak" olduğunu belirtti.