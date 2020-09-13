Fransa'da günlük vaka sayısı 10 bini geçti

Fransa Kamu Sağlığı Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre ülkede Cumartesi günü 10 bin 561 yeni Covid-19 vakası bildirildi. Böylece 24 saat içinde bildirilen vaka sayısı pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez 10 bini aşmış oldu.

Son 24 saat içinde Covid-19 nedeniyle 17 yeni ölüm yaşanırken, pandemi nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısıysa 30 bin 910’a yükseldi.

Fransa insanların tatilden dönmesi ve okulların açılmasıyla Eylül ayının başından bu yana Covid-19 vakalarında gözlenen ani yükselişle mücadele etmeye çalışıyor. Ancak hükümet genel bir karantina uygulamasından kaçınarak, toplumsal mesafenin korunması, maske takılması ve daha fazla test yapılmasından oluşan bir strateji izliyor.