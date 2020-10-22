Fransa'da gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölgeler arttı

Fransa'da geçtiğimiz günlerde koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

21.00-06.00 saatleri arasında geçerli olan sokağa çıkma yasağına 38 bölge daha eklenerek 54'e yükseldi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında evlerinden çıkış yapması gereken insanların izin sertifikası almak zorunda oldukları ifade edilirken; yasağa uymayanlara 135 ila 3 bin 750 avro arasında para cezası verilebileceği bildirildi.

Fransa'da dün açıklanan son verilerde, 24 saatte 26 binden fazla kişide koronavirüs tespit edilmişti. Ülkede toplam vaka sayısının 957 bin 421'e ulaştığı, toplam can kaybının ise 34 bin 48'e yükseldiği duyuruldu.