Fransa'da gece sokağa çıkma yasağı 20 Ocak'a uzatıldı

Fransa Başbakanı Jean Castex, salgının durumuna ve aşı kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Sputnik'te yer alan habere göre, son dönemde günlük Covid-19 vaka sayısının 15 binlerde olduğunu söyleyen Castex, durumun son haftalarda kötüleştiğini anlattı.
Castex, ülkede 10 yeni bölgede sokağa çıkma yasağının saat 20.00 yerine 18.00'de başlayacağını duyurdu.
20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının 20 Ocak'a kadar uzatıldığını aktaran Castex, gerek görülmesi halinde 3'üncü kez karantina uygulamasının ilan edilebileceğini belirtti.