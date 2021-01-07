Fransa'da gece sokağa çıkma yasağı 20 Ocak'a uzatıldı

Fransa'da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 20.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 Ocak'a kadar uzatıldı.

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Fransa Başbakanı Jean Castex, salgının durumuna ve aşı kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, son dönemde günlük Covid-19 vaka sayısının 15 binlerde olduğunu söyleyen Castex, durumun son haftalarda kötüleştiğini anlattı. 

Castex, ülkede 10 yeni bölgede sokağa çıkma yasağının saat 20.00 yerine 18.00'de başlayacağını duyurdu. 

20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının 20 Ocak'a kadar uzatıldığını aktaran Castex, gerek görülmesi halinde 3'üncü kez karantina uygulamasının ilan edilebileceğini belirtti. 

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