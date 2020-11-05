Fransa'da en yüksek günlük Covid-19 vaka sayısı

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 367 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19 kaynaklı can kaybı 39 bin 37'ye yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 58 bin 46 artışla 1 milyon 601 bin 367'e çıktı. Bu rakam, 'salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı' oldu.

Hastanelerde 4 bin 230'u yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 426 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1616 artışla 124 bin 278'e çıktı.

Fransa genelinde hızlı vaka artışı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.