Fransa’da Covid-19 önlemleri: Yok birbirlerinden farkları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron salgının giderek kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz Çarşamba günü yeni önlemler açıkladı.



8 metropolde (Paris, Marseille-Aix, Toulouse, Grenoble, Lille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne) 20 milyona yakın Fransız için yeni karar bu: 17 Ekim'den itibaren en az dört haftalığına 21.00'den 06.00'ya dek sokağa çıkma yasağı.

Macron bir masada en fazla altı kişinin bir araya gelmesi gerektiğini hatırlattı. Bütün Fransa'da düğünler ve mezuniyet kutlamaları yasaklandı.



Hükümete yakın uzmanlar barlar kapanınca insanların evlerde buluşmaya başladığı gözlendiği için hükümetin böyle bir karar aldığını söylüyor.

‘Yaz ayları değerlendirilmedi’

Sokağa çıkma yasağı yine de özel bir mekandaki buluşmaları tam olarak engelleyemeyecek. Marianne'a konuşan Grenoble Üniversitesi kamu hukuku öğretim üyesi Serga Slama, hükümetin özel alana yasak getiremeyeceğini söylüyor. Konut dokunulmazlığını hatırlatan Slama, sokağa çıkma yasağının en büyük etkisinin kutlamaları engellemek yönünde olacağını belirtiyor. Sciences Po Paris'te ders veren iletişimci Philippe Moreau-Chevrolet ise bilinçlendirme kampanyaları için yaz aylarının değerlendirilmediğinden yakınıyor.



Macron'un açıklamasından sonraki gün hükümet üyeleri kararın ayrıntılarını bir basın toplantısıyla aktardı. Başbakan Jean Castex sokağa çıkma yasağının dışında kalan mekanları sıralarken sağlık kuruluşlarının yanında evlere servis yapan restoranları da andı.

İzin belgeleri: Tanıdık geliyor

O saatte treni olanlar biletlerini göstermek zorunda. O saatte işe gidenler işletmenin açıklamasını ya da çalışma kartlarını (belgelerini) göstermek zorunda. Bu belgeler, bahar aylarında olduğu gibi, iç işleri bakanlığının sitesinden indirilebiliyor. İç İşleri Bakanı Gérald Darmanin'in açıklamasına göre önlemlere uymayanları ilk seferinde 135 avroluk ikinci seferdeyse 6 aylık hapis ve 3750 avroluk ceza bekliyor.



Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire işletmeler için fazladan bir milyar avroluk desteğin hazırlandığını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı kapsamında kalan 50 kişiden az çalışanı olan bütün işletmeler %50'lik iş kaybı olursa 1500 avroluk dayanışma fonundan yararlanabilecek. Yüzde 50'den fazla ama yüzde 70'den az iş kaybı yaşayan otel, kafe ve restoranlarsa dayanışma fonundan 10 bin avroluk destek alabilecek.

FKP: İşyerleri ve toplu ulaşımdaki başarısızlık gençlere fatura ediliyor

Fransız Komünist Partisi (PCF/FKP) Macron'un virüsle mücadelede kolektif bir seferberlik başlatmaktansa sıkıyönetimin artırmaya dönük bir karar aldığına dikkat çekiyor. FKP bunu Macron'un sağlık politikasının başarısızlığının bedelini başta gençler olmak üzere Fransızlara ödetmek olarak yorumluyor. FKP'nin analizine göre toplu ulaşımda ve iş yerlerinde riskleri azaltmayı başaramayan hükümet şimdi kültürel ve toplumsal yaşamı kısarak Fransızları cezalandırmaya kalkıyor. Özellikle gençler bulaş sorumlusu olarak yaftalanıyor.

Macron'un politikasının başaramadığı üç şey şöyle özetleniyor:

herkese ücretsiz maske dağıtmak

test-takip-izolasyon-

kamu hastanelerinde ve yaşlı bakımevlerinde yatak açmak ve ücretleri yükseltmek



PCF son iki yılda kapatılan 8000 yatağın geri açılmasını, yurtdışına giden 40 bin Fransız sağlıkçının ve işi bırakan 150 bin hemşirenin geri çağrılmasını, bunu sağlamak için maaşlarda 300 avroluk artış ilan edilmesini ve hastanelerin kapatılan servislerinin geri açılmasını talep ediyor.



Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları üzerine sözünü söyleyen bir başka komünist parti olan Fransa'da Komünist Yeniden Doğuş Kutbu'ysa (PRCF) Macronluk hastalığından (macronie) kurtulmanın sağlık önlemleri kadar vazgeçilmez olduğunu öne sürüyor. Hükümetin kısıtlayıcı önlemlerine karşı PRCF krizden çıkışı hasta tespiti, bakımı, yalıtımı ve takibi konusunda gösterilecek dayanışmada görüyor. PRCF Fransız emekçilerini ülkeyi çekip çevirenin aslında işçi sınıfı olduğunu göstermeye çağırıyor.

