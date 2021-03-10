Fransa'da cihatçıların kafasını kestiği öğretmen konusunda öğrencisi yalan söylemiş

Fransa'da cihatçılar tarafından başı kesilen öğretmen Samuel Paty'nin bir öğrencisinin Muhammed Peygamber'in karikatürleri üzerine ders anlattığıyla ilgili yalan söylediği ortaya çıktı.

47 yaşındaki öğretmen, 16 Ekim 2020'de Paris yakınlarındaki Bois d'Aulne ortaokulunun önünde suikasta uğramıştı

Paty, öğrencilere ifade özgürlüğü ve küfür hakkında ders anlatmış ve ardından ona karşı çevrimiçi bir kampanya başlatılmıştı.

Ancak babasına ilk başta Paty'nin dersleri sırasında "Müslüman öğrencilerden sınıftan ayrılmalarını istediğini söylediğini" aktaran 13 yaşındaki kız, orada olduğu konusunda yalan söylediğini itiraf etti.

Polis soruşturması Kasım ayında, söz konusu iftirayı atan öğrencinin 6 Ekim'de verilen derse "hastalık nedeniyle gelmediğini" ortaya çıkarmıştı. Paty ailesinin avukatı Virginie Le Roy, RTL'ye verdiği demeçte, "Kızın durumu savunulamazdı... dava dosyasındaki tüm unsurlar onun yalan söylediğini kanıtlıyor" dedi.

Resmi olarak adı verilmeyen öğrenci "iftira niteliğinde ihbar" ile suçlandı. Kızın avukatı Mbeko Tabula Pazartesi günü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, kızın "bir olaylar zincirine kapılmış hissettiği için" ve "arkadaşları ondan sözcüleri olmasını istediği için" yalan söylediğini savundu. Avukat, "Gerçek bir tedirginlik vardı, bu mesajı öne çıkarmak için buna bir şeyler eklemek zorunda hissetti" dedi.

Ancak Le Roy, "Bu açıklama beni tatmin etmiyor, beni biraz kızdırıyor çünkü gerçekler ciddi ve dramatik" dedi. Avukat ayrıca genç kızın babası Brahim Chnina'yı yalan söylemekle suçladı. Chnina ve bir "İslamcı aktivist" olan Abdülhakim Sefrioui'nin her ikisi de "cinayetle suç ortaklığı" ile suçlanıyor ve mahkeme öncesi gözaltında tutuluyor.

Conflans-Sainte-Honorine'de 18 yaşındaki bir Çeçen cihatçı okulun önünde Paty'nin kafasını kesmesinin ardından polis tarafından vurularak öldürüldü. Cihatçı, daha önce, ona saldırmadan önce öğretmeni teşhis etmeleri için öğrencilere para teklif etmişti.

Savcılar, Samuel Paty'ye karşı çevrimiçi kampanya ile cinayeti arasında "doğrudan bir nedensel bağlantı" olduğunu belirtmişlerdi. Olayla ilgili olarak altı ortaokul öğrencisi, saldırganın üç arkadaşı ve kendisiyle sosyal ağlarda temas halinde olan üç genç dahil olmak üzere toplam on dört kişi yargılanıyor.