Fransa'da bir Ortodoks rahip vuruldu

Yerel basında çıkan haberlere göre Fransız polisi, Lyon kentinde bir Ortodoks rahibi vuran saldırganı arıyor.

Raporlara göre rahip ciddi şekilde yaralandı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Lyon sakinlerini saldırının meydana geldiği Jean-Macé civarındaki bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Yerel basın, saldırının rahip kiliseyi kapatırken meydana geldiğini aktardı. Fail, kesilmiş bir pompalı tüfekle, rahibi yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Rahibin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı sosyal medyada güvenlik ve kurtarma görevlilerinin şu anda olay mahallinde olduğunu söyledi.