Fransa'da bir ilk: Eski Cumhurbaşkanı hakim karşısına çıkıyor

2007 ve 2012 yılları arasında Fransa'yı yöneten eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, partisi hakkında yürütülen mali soruşturma hakkında bilgi almak için bir yargıca rüşvet vermeye çalışmakla suçlanıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, yolsuzluk ve nüfuzunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamalarıyla hakkında açılan Sarkozy'nin bugün mahkemeye çıkması gerekiyordu ancak davanın kilit isimlerinden biri olan eski yargıç Gilbert Azibert sağlık kontrolünden geçmesi gerektiği için bugünkü duruşma ertelendi.

Davanın 10 Aralık'a kadar sürmesi bekleniyor.

Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 2011 yılında kamu fonlarını yönlendirmek ve kamu güvenini istismar etmek suçlamalarından ötürü iki yıl geciktirilmiş hapis cezası almıştı.

Fransa tarihinde ilk defa cumhurbaşkanlığı makamında bulunan birinin mahkemeye çıkması açısından bu dava bir ilk.