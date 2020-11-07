Fransa'da bir günde 60 bin yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 60 bin 486 yeni Covid-19 vakası bildirildi.

Bu sayı hem ülkede hem de Avrupa'da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Fransa Sağlık Bakanlığı ülkede koronavirüsten yaşamını yitirenlerin 828 arttığını açıkladı. Bakanlık bu ölümlerden 398'inin son 24 saatte gerçekleştiğini, 430'unun ise geçtiğimiz günlerde huzurevlerinde yaşamını yitirenler olduğunu bildirdi.

Fransa'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 39 bin 865'e yükselirken, toplam vaka sayısıysa1 milyon 661 bini geçti.