Fransa'da bir araç yayaların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Bir kişinin Paris metropol bölgesinin La Défense bölgesinde çalınan bir minibüsü yayalara sürmesi sonucunda bir kişi öldü ve bir diğeri yaralandığı açıklandı.

Nanterre savcılığına göre, fail evsiz bir kişi. Failin kısa süre sonra yakalandığı aktarılırken polis bu eylemin bir 'terör saldırısı' olma ihtmali üzerinde durmadığını açıkladı.

İddiaya göre evsiz şahıs, aracı Nanterre belediye binasından çaldı ve kasıtlı olarak yayalara çarptı. İki kişiye çarpan şahıs aracı terk ederek kaçmaya teşebbüs etti.

Kovalamaca sırasında evsiz şahsın demiryolu hattına atlayarak intihar girişiminde bulunduğu idda edildi.

Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.