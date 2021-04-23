Fransa'da bıçaklı saldırı: Bir polis ve saldırgan öldü

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısında bulunan Rambouillet’de bir polis karakolunda bir kadın polis uğradığı bıçaklı saldırıda öldü.

Saldırgana diğer polislerin ateş açtığı ve yaralanan saldırganın kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

Olayla ilgili terör soruşturması açıldı.

Ölen polis memurunun 48 yaşında olduğu ve boynundan bıçaklandığı saldırı sırasında silahsız olduğu belirtildi.

36 yaşındaki saldırganın Tunus asıllı olduğu belirtildi.

Fransa Başbakanı Jean Castex saldırıyı "sınırsız vahşilikte barbarca bir eylem" diye niteledi ve "terörizmin tüm biçimleriyle mücadelede kararlı olduklarını" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise saldırının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada "İslamcı terörizmle mücadelede pes etmeyeceğiz" dedi.