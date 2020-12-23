Fransa'da başörtüsünü üniversitelerde yasaklama çağrısı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin kurduğu merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler (LR), laiklik ilkesinin "korunması" için üniversitelerde başörtüsü yasağının getirilmesi çağrısında bulundu.

Euronews'ta yer alan habere göre, partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Laikliği savunmak için, bir laiklik kanunun taslağını hazırlayacak "yeni bir Stasi komisyonu" görevlendirmek istiyoruz: Okulda refakatçiler için başörtüsü yasağı, üniversitede başörtüsü yasağı, komüniteryanizmi savunan seçim listelerin yasaklanması..." ifadeleri kullanıldı.