Fransa'da atları işkenceyle öldürenler aranıyor

Fransa'nın farklı bölgelerinde son aylarda atlara yönelik işkence olaylarının artış göstermesi at yetiştiricilerini endişelendiriyor.

Euronews'ta yer alan habere göre, konuyla ilgili açılan soruşturmada polis, ürkütücü bir meydan okuma veya 'şeytan ayinleri' dahil, tüm hipotezleri inceliyor.

Ülkede sadece son birkaç ayda, bazılarının ölümle sonuçlandığı, toplam 20 işkence olayı yaşandı. Fakat polis, atların kimler tarafından ve neden hedef alındığına dair bir ip ucunun dahi olmadığını ifade ediyor.

'Failler çok, eylemler farklı'

Fransa'nın Haute-Vienne bölgesinde, bir kısrak cesedinin bulunmasının ardından Limoges savcılığı tarafından "hayvanlara zulüm" suçlamasıyla soruşturma açıldı. Fakat henüz herhangi bir şüpheli yok.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, at sahiplerine gerekli önlemleri almaları için tavsiyede bulundu.

Jandarma alt müdürlüğü koordinatörü Albay Hubert Percie du Sert, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an bizim için kesin olan tek şey, faillerin çokluğu ve eylemlerin farklılığı" ifadesini kullandı.

Yetkililer, atlara aynı şekilde işkence edilmediği, ve bu olayların basında gündeme geldiği için bazı kişilerin taklit ederek atlara zarar verdiklerini düşüyor.

Morbihan Valisi Patrice Faure ise, "Bu korkunç cinayetlerin sorumlusu olan haydutları takip ediyoruz. Emin olsunlar hepsini yakalayacağız" diyerek tepki gösteri.