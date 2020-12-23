Fransa'da 3 polis öldürüldü

AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre Fransa'da 3 polis vurularak öldürüldü, bir polis yaralandı.

Fransa polisi, söz konusu haberleri doğruladı.

Puy-de-Dome ilinde ev içi şiddet ihbarı üzerine bir adrese gelen polislerin, 48 yaşında bir adam tarafından vurulduğu kaydedildi. Adamın, 2 polisi vurmasının ardından bulunduğu evi ateşe vermeye başladığı ve ardından 2 polisi daha vurduğu belirtildi.

Söz konusu şahsın, daha önce çocuk velayetiyle ilgili suçlamalarla polise ifade verdiği belirtildi.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Yerel kaynaklar, olaya yerinde gelişmelerin devam ettiğini kaydetti.