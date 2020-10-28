Fransa'da 200 bin işletme kapatılıyor

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada "Tedbirler, tüm şirketler için şiddetli bir darbe. Özellikle yarından itibaren kapatılması gereken 200 bin işletmeden bahsediyorum" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, salgın karşısında zor bir yıl geçiren işletmeler ve çalışanlarına destek için oluşturulan 'dayanışma fonuna' 6 milyon euro daha aktarılacağı söyleyen Le Maire, hükümetin 1 ay sürecek olan tam karantina için toplamda 15 milyar euroluk bir mali destek ayırdığını kaydetti.

Üniversiteler dışında tüm okulların açık olacağını anlatan Macron, uygulama kapsamında insanların işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkabileceğini ifade etmişti.

Macron, bar, restoran ve mağazaların da kapatılacağını aktarmıştı.

Macron, insanların dışarı çıktığında yanlarında izin belgesi bulundurmaları gerektiğini kaydetmişti.