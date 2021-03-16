Fransa'da 15 yaş kararı: Tecavüz sayılacak

Fransız parlamentosu, 15 yaş altı çocuklara yönelik her türlü cinsel saldırıyı, bu kişinin "rızası" olsa dahi istismar olarak gören cinsel şiddet yasasını onayladı.

Fransa'da 2017 yılında 11 yaşında iki kız çocuğuna tecavüz eden iki kişinin beraat etmesi sert tartışmalara neden olmuştu. Konuya ilişkin ilk adım 2018 yılında atıldı. Dönemin Fransa Eşitlik Bakanı Marlène Schiappa, doktor ve hukukçuların görüşleri alınarak hazırlanan yeni düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Yasal değişiklik çalışması 3 yıl önce yarıda kaldı. Ülkede ilk olarak üç yıl önce #MeToo hareketinin ardından başlayan tepkiler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

20 yıla kadar hapis cezası verilebilecek

Euronews'ten Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre parlamentodan geçen yasayla birlikte mahkemeler artık 15 yaşından küçük çocuğa cinsel saldırıda bulunan yetişkine 20 yıla kadar hapis cezası verebilecek. Ensestte ise 18 yaş altı "cinsel rıza" söz konusu olamayacak.

Fransa’da şu ana kadar 15 yaş altı çocukların cinsel ilişkiye girmesinin suç sayılabilmesi için "ilişkide rıza olup olmadığına" bakılıyordu. Buna bazı istisnalar getirildi; iki kişinin arasındaki yaş farkı 5'i geçmediği taktirde, "cinsel birliktelik" otomatik olarak tecavüz suçu olarak sayılmayacak. Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti bu konuda, "Daha yeni 18 yaşına girmiş birinin 14 buçuk yaşındaki biriyle, rızaya dayalı cinsel ilişkisinin tecavüz olarak değerlendirilmesini istemiyoruz" dedi.

Söz konusu yasa ayrıca, 15 yaşından küçük olanlara internette cinsel saldırıda bulunan yetişkinlere 10 yıla kadar hapis ve 150 bin euro para cezası öngörüyor.

Milletvekilleri tarafından kabul edilen metnin, nihai kabulü için iki meclis üyelerinden oluşan ortak bir komite tarafından incelenmesi gerekiyor.

Önceki tablo

15 yaşından daha küçük çocukları kapsayan davalarda tecavüz suçlaması yöneltilebilmesi için "cinsel temasın zorla gerçekleştiğinin kanıtlanması" gerekiyordu.